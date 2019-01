L'action RPG Dark Devotion arriva su PS4, Switch e PC a inizio 2019

Dark Devotion è il nuovo titolo annunciato dal publisher The Arcade Crew e dagli sviluppatori di Hibernian Workshop. Si tratta di un action RPG 2D a scorrimento laterale, che arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nei primi mesi del 2019.

Stando alla descrizione nella pagina prodotto di Steam, il titolo ci metterà nei panni di un Cavaliere Templare ed offrirà una narrativa immersiva, con ogni incontro che potrebbe potenzialmente cambiare le convinzioni ed il modo di giocare del giocatore.

Il gioco si espande attraverso quattro mondi che esploreremo per scoprire il segreto del Tempio, mentre saremo assaliti da nemici oscuri la cui missione è distruggere l'anima del giocatore, maledicendolo così per l'eternità.

In occasione dell'annuncio è stato anche diffuso un primo trailer per il titolo, che introduce i vari boss del gioco, per battere i quali stando al publisher serviranno "ottimi riflessi, intuizione e determinazione", e che vi proponiamo in calce alla news. Restiamo in attesa di scoprire la data di lancio esatta su PlayStation Store, Nintendo eShop e Steam.