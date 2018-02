L'action RPG Ghost of a Tale sarà disponibile dal 13 marzo su PC

Dopo cinque anni di sviluppo,, gioco di ruolo action che ci racconterà le gesta del topolino menestrello Tilo, ha finalmente una data di uscita su PC (Steam, GOG e Humble Bundle): 13 marzo 2018.

Per celebrare l'occasione, il designer e programmatore Lionel "Seith" Gallat, ha pubblicato una serie di screenshot che ci illustrano i personaggi e le ambientazioni e ci mostrano gli enormi balzi in avanti sul versante grafico rispetto alle build degli scorsi anni. Le vicende di Ghost of a Tale hanno luogo in un mondo fantastico dal sapore medievale popolato esclusivamente da animali. Il gioco include elementi stealth, travestimenti, conversazioni con alleati e nemici e ben 60 missioni, per una durata totale che oscillerà fra le 15 e le 20 ore. Ghost of a Tale è sviluppato da un team composto da sole 5 persone ed è stato protagonista di una campagna di raccolta fondi di successo nel 2013. Il titolo debutterà su PC il 13 marzo 2018, mentre arriverà su Playstation 4 e Xbox One entro la fine dell'anno. Una versione Switch non è al momento in programma, tuttavia se le vendite saranno soddisfacenti il team potrà ingaggiare uno studio esterno per occuparsi del porting.