L'Aggiornamento 1.04 di Anthem è atteso per la prossima Settimana, con molte novità!

In occasione di un nuovo Live Stream in Compagnia degli sviluppatori, sono stati condivisi numerosi ed interessanti novità in merito all'Aggiornamento 1.04 di Anthem.

Secondo quanto riportato, quest'ultimo dovrebbe essere atteso per la prossima settimana. Non è ancora stato annunciata una data specifica, ma è stato anticipato che le note della Patch saranno rese disponibili con un breve anticipo e saranno piuttosto corpose, in quanto occuperanno ben tredici pagine! Piuttosto significative alcune delle novità presentate:

Elysian Caches : queste ultime saranno disponibili al termine delle Roccaforti, una volta sconfitto il relativo boss. Al loro interno conterranno oggetti estetici e braci, ma per accedervi i giocatori dovranno aver ottenuto un'apposita "chiave" tramite il completamento di una Sfida giornaliera.

: queste ultime saranno disponibili al termine delle Roccaforti, una volta sconfitto il relativo boss. Al loro interno conterranno oggetti estetici e braci, ma per accedervi i giocatori dovranno aver ottenuto un'apposita "chiave" tramite il completamento di una Sfida giornaliera. Miglioramenti alla Fucina : tra questi, la rimozione della schermata di caricamento per entrarvi e la possibilità di accedervi da qualunque location di Fort Tarsis.

: tra questi, la rimozione della schermata di caricamento per entrarvi e la possibilità di accedervi da qualunque location di Fort Tarsis. Missioni Leggendarie: saranno aggiunte al Gioco delle "Missioni Leggendarie", con alta difficoltà. Al lancio queste ultime saranno sei e non sarà necessario attivarle parlando con un NPC.

Oltre a quanto riportato, l'aggiornamento 1.04 di Anthem includerà altre numerose modifiche e miglioramenti. Come di consueto, vi ricordiamo che i dettagli definitivi in merito alla patch saranno disponibili solamente in seguito alla pubblicazione delle relative note. Vi ricordiamo inoltre che, recentemente, Bioware ha nuovamente confermato il supporto ad Anthem, il quale è risultato il gioco più venduto in USA nel febbraio 2019.