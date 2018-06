L'aggiornamento 1.24 di Final Fantasy XV introduce un nuovo costume per Ignis

Square-Enix ha rilasciato in queste ore un nuovo aggiornamento per Final Fantasy XV su tutte le piattaforme (inclusa la Windows Edition): la patch 1.24 include diverse novità, tra le quali annoveriamo un nuovo costume per Ignis.

Come detto, l'elemento più interessante risiede nel nuovo outfit di Ignis, uno dei compagni di viaggio del principe Noctis: l'abito sarà disponibile solo dopo aver completato il DLC Episode of Ignis. Tra gli altri contenuti dell'update figurano anche nuove ricette e sfondi per i menù di gioco.

Di seguito la patch note completa:

Aggiunta la possibilità di cambiare lo sfondo nel menù dopo aver completato Episode Ignis

Aggiunti nuovi abiti come ricompensa per aver completato Episode Ignis

Aggiunte due nuove ricette (disponibili per l'acquisto ad Altissia)

Aggiunte alcune correzioni nella schermata di caricamento

Corretti alcuni bug di gioco

Ricordiamo che, recentemente, Square-Enix ha annunciato l'uscita di nuovi DLC e tante altre novità in arrivo per Final Fantasy XV nel 2019. Il gioco è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre che in versione mobile con la Pocket Edition.