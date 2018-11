L'amore ai tempi di Fallout 76: video unboxing con richiesta di matrimonio!

I vertici di Bethesda hanno voluto donare allo youtuber GrumbleGamer 18 un artwork speciale di Fallout 76 per aiutarlo a trovare il coraggio di chiedere la mano alla propria ragazza con la scusa di un video unboxing.

Il filmato, confezionato dallo youtuber per coinvolgere la ragazza con la scusa di un normale unboxing legato a Fallout 76, al minuto 9:00 si trasforma in una vera e propria proposta di matrimonio che la giovane compagna di vita di GrumbleGamer 18, vista anche la situazione e l'impegno profuso dal ragazzo, non poteva che accettare.

"Giocavamo a Skyrim per ore ed ore, persino giorni", è il commento che GrumbleGamer 18 ha voluto fare ai colleghi di DualShockers, aggiungendo come il legame con la sua ragazza, Bree, si sia rinsaldato "quando lasciai i miei genitori e mi trasferii da lei. Mi comprò una Xbox One con Fallout 4 per Natale dopo che ero uscito dall'ospedale".

Nel corso dei suoi precedenti video unboxing, il ragazzo ha più volte scherzato con la compagnia alludendo a una sua futura richiesta di matrimonio che, però, tardava ad arrivare. Per questo, un manager non meglio specificato di Bethesda ha voluto offrirgli l'opportunità di compiere il grande passo chiedendogli se sarebbe stato interessato a un poster personalizzato che ritraesse due innamorati all'interno di un bunker.

"Bree e io abbiamo fatto video unboxing sul mio canale YouTube negli ultimi due anni e mezzo e non avrei mai potuto farli senza di lei", conclude il novello fidanzatino confermando che "quando lei è lì con me, tutte le parole che ho bisogno di dire, qualsiasi cosa stia pensando e che normalmente non direi per paura di sbagliare mi viene naturale. Siamo perfettamente affiatati davanti alle telecamere e ho capito che avrei dovuto cogliere al volo questa occasione".

Auguriamo quindi tutta la fortuna e i tappi di Nuka Cola del mondo a GrumbleGamer 18 e futura consorte! Prima di lasciarvi al video unboxing a tema Fallout 76 con annessa proposta di matrimonio, vi consigliamo di leggere lo speciale sulle prime 30 ore di gioco che Alessandro Bruni ha ben pensato di proporci per cuocerci a puntino prima di offrirci in pasto agli Scorchbeast della recensione di Fallout 76 che troverete nei prossimi giorni su queste pagine.