L'annuncio su Fallout verrà fatto domani e riguarderà un nuovo capitolo della serie?

Secondo quanto riportato da Kotaku, Bethesda potrebbe svelare un nuovo capitolo di Fallout nella giornata di domani, sorprendendo i fan della serie con un gioco in grado di rivoluzionare il brand. Lo scopriremo fra qualche ora?

Le speculazioni sono iniziate oggi pomeriggio, quando Bethesda ha pubblicato un misterioso teaser dedicato a Fallout, con l'inconfondibile scritta "Please Stand By" ad anticipare l'arrivo di un importante annuncio relativo alla serie. Proprio tre anni fa, del resto, la compagnia aveva lasciato trapelare il reveal di Fallout 4 in modo molto simile, alimentando nel corso dei giorni la curiosità dei fan.

Intanto il canale Twitch di Bethesda continua a trasmettere la stessa inquadratura da diverse ore, con la statuetta Vault-Tec bobblehead in primo piano e il monitor raffigurante la scritta "Please Stand By" sullo sfondo. Nel frattempo, come fatto notare dall'insider Nibel, nel corso della trasmissione continuano a verificarsi "strane intrusioni", con gli sviluppatori intenti a solleticare ulteriormente l'hype degli spettatori.

Come riferito da Jason Schreier, il nuovo annuncio di Fallout potrebbe arrivare nella giornata dei domani, almeno a giudicare il modus operandi di Bethesda manifestato nelle ultime occasioni. Infine, nonostante i rumor continuino a insistere sul reveal di Fallout 3 Remastered o sulla versione Switch di Fallout 4, Kotaku sostiene che il publisher potrebbe svelare un nuovo capitolo della serie in grado di rivoluzionare il brand, dando una una direzione alla serie. Di cosa potrebbe trattarsi?

Per scoprirlo non rimane che attendere le prossime ore.