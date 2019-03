L'annuncio di God of War: Cory Barlog racconta i Retroscena sulla Demo dell' E3 2016

A seguito dell'esordio su Playstation 4, God Of War ha ricevuto un incredibile numero di riconoscimenti ed è stato eletto "Gioco dell'Anno" ai The Game Awards 2018: ma quanto lavoro ha richiesto realizzare la Demo di Presentazione dell'E3 2016?

Dal palco della Game Developers Conference 2019, Cory Barlog, noto Direttore Artistico del progetto, racconta alcuni interessanti retroscena su quel periodo. Dopo aver raccontato della riscrittura della sceneggiatura di God of War messa a punto dopo ben un intero anno di sviluppo, l'Autore descrive la corsa contro il tempo realizzata dallo studio di Santa Monica per preparare il reaveal del Gioco nel 2016.

Barlog ricorda come in quella fase, sostanzialmente, il Team di Sviluppo stesse cercando di definire contemporaneamente il combat system, i nemici e molti altri aspetti del Gioco. Tra le fonti di stress citate il fatto che, ad esempio, l'illuminazione rappresentava circa il 35-40% di quello che avrebbe dovuto essere il risultato finale al termine dello sviluppo del Gioco. "In sostanza - racconta - stavamo cercando di condurre un volo inaugurale in un aereo mentre stavamo costruendo l'aereo e disegnando progetti dell'aereo, ed ha semplicemente decollato".



L'Autore racconta inoltre di come, il giorno stesso della Conferenza Sony, abbia condotto una serie di prove con l'orchestra, e di aver persino preparato un eventuale discorso di scuse nel caso in cui la Demo non avesse funzionato correttamente! Fortunatamente, alla fine tutto filò liscio e la presentazione di God of War all'E3 fu accolta con entusiasmo dal pubblico!