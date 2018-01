L'annuncio Nintendo di questa sera potrebbe riguardare Animal Crossing?

Questa sera alle 23:00 (ora italiana) Nintendo svelerà una nuova esperienza interattiva per grandi e piccini pensata per Switch. Non sappiamo ancora di cosa si tratti ma alcuni rumor sembrano puntare il dito sulla serie...

In molti hanno notato come Aya Kyogoku abbiamo ricondiviso il Tweet di Nintendo relativo al reveal di questa sera. La Kyogoku ha lavorato come direttore e produttore dei più recenti episodi di Animal Crossing, tra cui Animal Crossing New Leaf, Animal Crossing Plaza, Animal Crossing Happy Home Designer e Animal Crossing Amiibo Festival.

Da qui la speculazione che vorrebbe l'annuncio di oggi incentrato proprio sulla serie AC, poichè Aya non ha mai condiviso Tweet di eventi che non includessero al loro interno una presentazione di Animal Crossing. Non ci resta che attendere per saperne di più, vi ricordiamo che dalle 22:45 saremo in diretta su Twitch e YouTube per seguire il reveal di Nintendo.