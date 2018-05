L'annuncio di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee fa lievitare le azioni di Nintendo

Come annunciato sul canale Twitter di Japanese Nintendo, l'annuncio di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee ha fatto crescere le azioni di Nintendo del 4.34%, aumentando considerevolmente la fiducia degli investitori.

Come vi abbiamo informato nelle prime ore della mattina, la casa di Kyoto ha svelato ufficialmente Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Eevee, i due nuovi capitoli della serie in arrivo su Nintendo Switch il 16 novembre. Confermati i rumor sull'integrazione con Pokemon GO, per quello che si presenta come un reboot della prima generazione pensato soprattutto per i nuovi giocatori.

I due titoli saranno ambientati nella regione del Kanto, permettendo di visitare luoghi familiari e nuovi al contempo, con la possibilità di trasferire le proprie creature catturate nel gioco mobile. Tra le feature confermate di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, inoltre, troviamo la presenza delle battaglie e degli scambi online, senza dimenticare che nei due titoli verrà introdotto un pocket monster inedito mai visto prima.

Per vedere i nuovi capitoli della serie principale, quelli che daranno vita all'ottava generazione su Nintendo Switch, dovremo invece attendere il 2019. Ad ogni modo, in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles potremo conoscere ulteriori dettagli su Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, senza dimenticare le altre novità in arrivo sulla console ibrida.