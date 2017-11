Amazon Prime Video e Disneyland Adventures tra le ultime novità di Xbox Store

Puntuale come ogni settimana,ha annunciato la lista delle ultime novità in arrivo su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta, retrogames e con l' apertura dei preordini dei titoli più caldi dei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi, le nuove applicazioni e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di Rugby 18, Disneyland Adventures e dell'applicazione Amazon Prime Video.

Novità Xbox One

Spintires: MudRunner (30 ottobre - 39,99 euro)

tinyBuild Bundle (30 ottobre - 18,99 euro)

Dead Exit (30 ottobre - 9,99 euro)

NUMANTIA (30 ottobre - 29,99 euro)

RUGBY 18 (30 ottobre - 59,99 euro)

8-bit Adventure Anthology: Volume I (30 ottobre - 7,99 euro)

Disneyland Adventures (31 ottobre - 29,99 euro)

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection (31 ottobre - 29,99 euro)

Rush: A Disney Pixar Adventure (31 ottobre - 29,99 euro)

Applicazioni Xbox One

Amazon Prime Video (31 ottobre): disponibile in tutto il mondo su Xbox One, arriverà anche su Xbox One X al lancio della console

Preordini Giochi Xbox One

Nessun nuovo preorder è disponibile su Xbox Store nel momento in cui scriviamo.

Segnaliamo inoltre che è ora disponibile l'applicazione New Mixer App Beta per dispositivi Android e iOS, e che sono ancora disponibili Rayman 3 HD e The Turing Test tra i Games with Gold di ottobre. Avete tempo fino al 15 novembre per aggiungerli alla vostra collezione.