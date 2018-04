L'arrivo di Spider-Man sarà affiancato da un libro prequel e da un artbook

Cresce sempre più l'attesa per il debutto di Spider-Man, il titolo targato Insomniac Games che darà vita alla nuova avventura di Peter Parker su PlayStation 4.

Nel mentre il 7 settembre si avvicina, i giocatori potranno iniziare ad esplorare il mondo di gioco grazie a due prodotti tie-in annunciati quest'oggi da Titan Books che affiancheranno il lancio del videogame.

"Spider-Man: Hostile Takeover" è un libro prequel, il cui arco narrativo fungerà da introduzione per le vicende che saranno narrate all'interno del gioco. Fra i personaggi protagonisti di questa novel, troviamo Shocker, Echo, Blood Spider, J. Jonah Jameson, Mary Jane Watson, e molti altri. Il libro, che sarà rilasciato il 21 agosto 2018, sarà scritto da David Liss (Black Panther: The Man Without Fear), e vedrà l'instaurarsi dei rapporti fra Peter Parker e gli altri personaggi che saranno poi approfonditi in-game.

"Marvel’s Spider-Man: The Art of the Game", curato da Paul Davies, conterrà invece una serie di immagini e concept art "mai visti prima", e sarà rilasciato l'11 settembre, a pochi giorni dal debutto del gioco di Insomniac. In cale trovate le prime due immagini pubblicate da Titan Books dedicate ai suoi tie-in.

Spider-Man uscirà il 7 settembre in esclusiva su PS4. Domani, mercoledì 18 aprile, Everyeye.it terrà un live Q&A interamente dedicato al titolo.