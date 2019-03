L'Art Director di Deus Ex lascia Eidos: attivo su un nuovo progetto presso Rogue Factor

Dopo aver lavorato alla realizzazione dell'apprezzata saga videoluica di Deus Ex, l'Art Director Jonathan - Jacques Balletete ha deciso di lasciare Eidos Montreal per intraprendere una nuova avventura professionale.

L'Autore ha infatti reso noto di essersi unito a Rogue Factor, Software House nota per la realizzazione di Mordheim: City of the Damned, Titolo strategico ispirato all'omonimo Gioco da Tavolo ed attualmente al lavoro sullo sviluppo di Necromunda: Underhive Wars. In merito a tale scelta, Balletete ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Quest'anno festeggio il mio ventesimo anniversario all'interno dell'industria videoludica, ed il mio entusiasmo e la mia passione per la creazione di avvincenti esperienze di intrattenimento interattivo è unicamente cresciuto. Sono eccitato per la nuova posizione presso Rogue Factor, e la ricchezza di talento che è così evidente nel team mi ha entusiasmato in merito alle possibilità creative in Rogue Factor".



Egualmente soddisfatto dell'ingresso di Belletete nel Team è Yves Bordeleau, General Manager presso la Software House, che ha dichiarato di essere "entusiasta di averlo accanto nel momento in cui entriamo in una nuova fase per la vita dello studio, a cui ci riferiamo affettuosamente come Rogue Factor 2.0". Ad ora, è stato specificato che l'Autore non si unirà al Team attualmente al lavoro su di Necromunda: Underhive Wars, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito ai progetti a cui si dedicherà l'Art Director legato al franchise di Deus Ex.