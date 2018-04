L'AS Roma sbanca Londra e si porta a casa il trofeo Gfinity Elite Series

Il trofeo Gfinity Elite Series e le 25.000 Sterline in palio sono state assegnate la scorsa notte quando la Gfinity Arena ha ospitato la prima serie di finali della Elite Series di FIFA 18.

La Roma ha sbaragliato la concorrenza, grazie ai giocatori Conran “Rannerz” Tobin e Simon “Zimme” Nystedt, riuscendo a superare in una semifinale al cardiopalma il Team Envy e battendo la formazione UNILAD nel gran finale della scorsa notte.

Molti avevano scommesso sugli UNILAD come i principali pretendenti al titolo della serie grazie ai loro giocatori, tra i più conosciuti del panorama internazionale: Shaun “Shellzz” Springette e il campione del mondo Spencer “Gorilla” Ealing. Tuttavia Gorilla si è fatto da parte per permettere al sostituto Tassal “Tass” Rushan di giocare. Forse il ragazzo ha peccato di troppa sicurezza.

Il vincitore della Elite Series ottiene anche un posto nei Global Playoff che rientrano nella FIFA eWorld Cup, campionato organizzato da EA in partnership con la FIFA. Il campione del mondo in carica Gorilla era già qualificato, per questo ha voluto dare la possibilità a “Tass” di giocarsi le proprie carte. La Roma però veniva da un'ottima prestazione contro il Team Envy in semi-finale e i ragazzi erano davvero carichi.

Nella finale contro l'UNILAD, Rannerz è andato in vantaggio subito contro Tass, e la prima partita è terminata per 3-2. Ci sono stati molti gol anche nella partita tra Zimme e Shellzz, con il giocatore AS Roma in vantaggio per 3-0 a 20 minuti dalla fine. Shellzz è riuscito a dare il via alla rimonta, ma era troppo tardi, e la partita è terminata sul 4 a 2.

“Sono davvero soddisfatto che la squadra abbia vinto stasera!” ha dichiarato a caldo il manager AS Roma - FNATIC Colin Johnson. "I ragazzi hanno lavorato tanto e il fatto che il lavoro sia stato ripagato in questo modo è incredibile. Non vediamo l'ora di gareggiare nella Coppa eWorld FIFA 18 quest'estate".

Quindi, non ci resta che fare i complimenti alla formazione “romana” per l'importante traguardo raggiunto.