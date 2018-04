L'attentato a YouTube, l'accordo Sky - Mediaset e la IPO di Spotify. Le top news tech

Giornata caratterizzata dal terribile attentato avvenuto ai danni della sede di YouTube di San Bruno. Sono infatti molte le notizie riguardanti l'attacco sferrato contro i dipendenti, ed anche i commenti di molte personalità della Silicon Valley, il tutto mentre in Italia si fa più accesa la guerra per i diritti tv della Serie A.

Attentato nella sede di YouTube: un morto e diversi feriti

Nella notte di ieri siamo stati svegliati dalla terribile notizia dell'attentato avvenuto nella sede di San Bruno di YouTube, nel nel mezzo di una normale giornata lavorativa. Quello che inizialmente sembrava un attentato terroristico, con rapporti molto confusi, successivamente si è rivelata una ritorsione nei confronti della stessa compagnia controllata da YouTube, perchè ad aprire il fuoco sarebbe stata una donna di 39 anni battezzata Nasim Agdham, che aveva fatto perdere le tracce da diversi giorni e che ha aperto il fuoco dalle finestre di una vetrata che affaccia sulla mensa in cui stavano pranzando i dipendenti di YouTube.

Secondo quanto affermato dalla Polizia, che ha ottenuto delle informazioni dal padre della donna, Nasim avrebbe deciso di compiere l'insano gesto come atto di ritorsione nei confronti di YouTube che le aveva demonetizzato il canale, in quanto non rientrava nelle nuove normative messe in atto da qualche settimana e che prevedono il blocco alle pubblicità per tutti quei canali che hanno meno di mille iscritti.

L'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, in un comunicato si è detto sconvolto per quanto accaduto ed ha voluto ringraziare "tutti coloro che si trovano all'interno ed all'esterno dell'azienda, e che hanno dato supporto. Sono particolarmente grato ai primi soccorritori ed al nostro team di sicurezza che ha agito in fretta per portare le persone al sicuro".

Sulle condizioni degli altri dipendenti feriti, però, ancora non si anno altre informazioni, ma uno di questi sarebbe definito "critico".

Mediaset resta interessata ai diritti della Serie A

In attesa di fare chiarezza sull'accordo tra Sky e Mediaset, per cui l'amministratore delegato di TIM ha chiesto chiarezza per evitare possibili accordi di cartello dal momento che attorno alle due compagnie passa il grosso delle pay tv, arrivano le prime indiscrezioni sui diritti TV della Serie A.

Mediapro, infatti, ancora non ha pubblicato il bando, e nelle ore immediatamente successive all'ufficializzazione dell'accordo si era sparsa la voce di una Mediaset pronta a tirarsi indietro. Il Biscione, che continua a volare in borsa dopo la partnership, ha voluto fare chiarezza affermando di essere "interessata ai diritti Tv della Serie A e valuterà in maniera opportunistica le offerte che le verranno presentate da Mediapro".

Nel frattempo, però, non la compagnia non può che sorridere visto l'ottimo riscontro ottenuto da Venti, che nella serata d'esordio ha registrato 6.569.000 spettatori e il 23.35% di share per la partita tra Juventus e Real Madrid.

Tra le news di contorno citiamo quella riguardante il debutto di Spotify in borsa, con il titolo che ha chiuso in rialzo del 12,9 per cento. Molto interessante anche l'analisi del New York Times sull'impatto dei dazi americani sui prodotti tecnologici, che potrebbero subire rincari.