L'aumento di Amazon Prime, la delibera dell'AGCM e l'asteroide. Le top news tech di ieri

La giornata di ieri è stata caratterizzata senza dubbio dalla notizia riguardante l'aumento dei costi di, il cui abbonamento annuale è passato dai precedenti 19,99 Euro ai 36 Euro che entreranno in vigore il prossimo 4 Aprile. Non sono mancate però altre notizie interessanti, vediamole insieme!

Amazon Prime a 36 Euro: proteste degli utenti

La notizia più discussa di ieri, ed in generale dell'ultimo periodo, è senza dubbio quella che ha come protagonista Amazon Prime ed il rincaro annunciato dalla divisione italiana della compagnia di Jeff Bezos, che ha portato il totale a 36 Euro all'anno, introducendo anche il piano di abbonamento mensile a 4,99 Euro. Si tratta di un rincaro importante, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 4 Aprile, ma che porta comunque il prezzo di Prime al di sotto rispetto a quelli delle altre nazioni.

A tal proposito, abbiamo effettuato uno studio, in cui abbiamo confrontato il prezzo di Amazon Prime italiano con quello delle altre nazioni ed abbiamo scoperto, a sorpresa, che è ancora al di sotto rispetto a quello della maggior parte dei mercati.

Inoltre, per tutti coloro che ce l'hanno chiesto, abbiamo anche pubblicato una guida in cui spieghiamo come disabilitare e modificare Amazon Prime.

L'AGCM blocca gli aumenti delle compagnie telefoniche

In tarda serata è arrivata la notizia riguardante il blocco degli aumenti da parte delle tariffe da parte dell'AGCM per il sistema di fatturazione a 28 giorni.

La decisione è stata presa a seguito delle ispezioni della Guardia di Finanza effettuate qualche mese fa, per presunto cartello tra le compagnie. La delibera parla di "misure cautelari nell’ambito dell’istruttoria avviata lo scorso febbraio per accertare la sussistenza di un’intesa tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre che, tramite l’associazione di categoria Assotelecomunicazioni", ma al momento è una semplice sospensione degli aumenti, che potrebbe essere revocata.

Asteroide in arrivo sulla Terra nel 2135? La NASA ha un piano

Secondo quanto affermato da alcuni ricercatori, un asteroide potrebbe colpire la Terra nel 2135. L'oggetto sarebbe grande quanto l'Empire State Building, distruggendo tutto quello che troverà davanti.

La NASA, però, sta già effettuando alcuni studi per capire le reali possibilità (che al momento sembrano essere estremamente limitate, al punto che si parla di una possibilità di circa 1 su 2.700). Un ricercatore ha affermato che "stiamo facendo questi studi di progettazione per prepararci, in modo tale da farci trovare pronti nel caso in cui dovessimo scovare un oggetto minaccioso pronto a colpirci". Le intenzioni sarebbero di distruggere questo oggetto con un ordigno nucleare, ma il quadro sarà più chiaro solo dopo che la sonda OSIRIS-REx studierà da vicino Bennu.

Il co-fondatore di Whatsapp: è tempo di cancellarsi da Facebook

Sta continuando ad avere una risonanza importante la notizia riguardante Facebook e Cambridge Analytica. Su Twitter già da tempo è attiva la campagna #DeleteFacebook, attraverso cui molti attivisti stanno invitando gli utenti a cancellarsi dal social network di Mark Zuckerberg per proteggere i loro dati personali.

Al movimento si è unito un'altra personalità famosa del mondo hi-tech, che è diventato miliardario grazie allo stesso social network. Si tratta del co-fondatore di Whatsapp, Brian Action, il quale attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ha affermato che è arrivato il momento di cancellarsi da Facebook.