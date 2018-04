L'autore di A Way Out ha iniziato i lavori su un nuovo gioco

Josef Fares, l'autore dell'originale A Way Out giunto su PlayStation 4, Xbox One e PC lo scorso 23 marzo, ha annunciato di essersi già messo al lavoro sul suo prossimo gioco. Questa volta cosa possiamo aspettarci da Hazelight Studios?

L'annuncio è arrivato direttamente da Josef Fares con un nuovo messaggio pubblicato su Twitter: "Oggi è ufficialmente l'inizio del prossimo gioco e sono incredibilmente eccitato! Amo realizzare videogiochi e non vedo l'ora di mostrarvelo."

A distanza di pochi giorni dal debutto di A Way Out su PlayStation 4, Xbox One e PC, dunque, Josef Fares si è già messo al lavoro sul suo prossimo progetto insieme ai ragazzi di Hazelight Studios. Al momento non conosciamo nessun dettaglio sul nuovo gioco in cantiere, e non sappiamo se verrà pubblicato sotto l'etichetta EA Originals proprio come avvenuto con A Way Out, titolo che è riuscito a raccogliere ottimi consensi di critica e pubblico (arrivando addirittura a battere Fortnite su Twitch per un brevissimo periodo).

Considerando che A Way Out ha saputo rivoluzionare la formula dei giochi co-op, ci chiediamo a quali obiettivi potrebbe puntare il nuovo progetto di Josef Fares e Hazelight Studios. Per saperne di più, non rimane che attendere ulteriori dettagli dal team di sviluppo. Voi cosa vi aspettate?