L'autore di Downwell Ojiro Fumoto è stato assunto da Nintendo

Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter, l'autore del gioco arcade 2D Downwell Ojiro Fumoto ha annunciato di essere stato assunto daper un nuovo incarico all'interno della compagnia.

"Ho ottenuto un lavoro in Nintendo! Farò del mio meglio!" esclama Ojiro Fumoto con un tweet, annunciando con un certo entusiasmo l'inizio di una nuova avventura professionale insieme alla grande N. Al momento, tuttavia, non sono emersi ulteriori dettagli sulla mansione che l'autore di Downwell dovrà ricoprire in Nintendo, ma è facile immaginare che possa trattarsi della realizzazione di un nuovo gioco dalle venature arcade.

Nell'attesa di saperne di più, non possiamo che fare i nostri più sentiti auguri a Ojiro Fumoto per la sua nuova collaborazione con la casa di Kyoto.