L'avventura grafica Dead Synchronicity è ora disponibile su Nintendo Switch

, avventura grafica punta e clicca a opera diispirata ai classici del passato, è adesso disponibile per l'acquisto sual prezzo di 14.99 euro.

Per festeggiare l'occasione, la software house ha pubblicato sul proprio canale Youtube un trailer di lancio che ci offre un assaggio delle atmosfere lugubri e dello stile macabro che caratterizzano la produzione. Se il filmato vi ha incuriosito e volete saperne di più su Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today, vi consigliamo di leggere recensione dell'edizione PC a opera del nostro Giuseppe Arace, che descrive il titolo come "un'avventura grafica solida e sostenuta da un buon senso del ritmo, con rompicapo mai eccessivamente complicati e quasi sempre ben contestualizzati, ma col difetto di coinvolgere più sul versante emotivo che su quello intellettuale, facendo maggiormente leva quindi sulla crudezza della storia e meno sulla componente enigmistica".