L'avventura horror Detention arriverà su Playstation 4 il primo marzo

hanno annunciato che l’avventura horrorsarà disponibile su Playstation 4 fra pochissimi giorni, ovvero a partire da giovedì primo marzo 2018.

Detention è un horror punta e clicca in due dimensioni ambientato nella Taiwan degli anni 60, periodo durante il quale era ancora in vigore la legge marziale imposta dal governo nazionalista. I protagonisti saranno Wei e Ray, due adolescenti che dovranno sopravvivere alle oscure presenze che infestano il liceo che frequentano, con l’obiettivo di scoprire la verità che si cela dietro la maledizione. Per fare ciò, i due dovranno risolvere numerosi enigmi e nascondersi dai mostri che li inseguono. Il gioco è già disponibile su PC, arriverà su PS4 il primo marzo, mentre l’edizione Switch non presenta ancora una data di uscita.