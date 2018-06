L'E3 2018 ha fatto registrare il maggior numero di visitatori dal 2005 a questa parte

Gli organizzatori dell'E3 2018 hanno un bel motivo per cui festeggiare: era dal 2005 che la fiera losangelina non faceva registrare un numero di visitatori così alto.

Stando a quanto rivelato da ESA (Entertainment Software Association), quest'anno si sono recate al Los Angeles Convention Centre ben 69.200 persone (il record è di 70.000). Sullo show floor erano presenti ben 200 espositori, che hanno presentato un totale di 3.250 prodotti legati al gaming. Per 85 compagnie differenti è stato il primo E3 in assoluto. Il numero di biglietti venduti al pubblico ammonta invece a 15.000.

Un successo tale da aver causato più di qualche problema sullo showfloor, decisamente affollato. Secondo GamesIndustry.biz, è stata l'esperienza più problematica da 15 anni a questa parte. Per provare un gioco era spesso necessario stare in coda per diverse ore. L'organizzazione dovrà sicuramente lavorare da questo punto di vista, considerato che i numeri continuano a crescere anno dopo anno.

Intanto, sono già state annunciate le date della prossima edizione. Segnate sul calendario: l'E3 2019 si svolgerà dall'11 al 13 giugno. Le conferenze, come al solito, andranno in onda nei giorni immediatamente precedenti.