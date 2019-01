L'edizione fisica di Dragon's Lair Trilogy sarà distribuita da Limited Run?

Il 17 gennaio è approdata sul Nintendo eShop Dragon's Lair Trilogy per Switch, una raccolta che comprende tre grandi classici laser-disc firmati Don Bluth: Dragon's Lair, Dragon's Lair II: Time Warp e Space Ace.

A giudicare dai commenti che avete lasciato in calce alla notizia dell'annuncio di Dragon's Lair Trilogy, siete in molti a sperare nell'arrivo di un'edizione fisica, e probabilmente verrete accontentati! Sembra che sarà Limited Run Games ad occuparsene: a suggerirlo è la scheda di Dragon's Lair Trilogy presente sul Nintendo eShop statunitense, che ora mostra la box art della versione fisica con il logo della compagnia specializzata nella distribuzione fisica di titoli indie e produzioni minori, rigorosamente in quantità limitate.

Limited Run Games non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale in merito ma, dal momento che l'origine dell'informazione è Nintendo stessa, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che ciò avvenga. Ci teniamo a precisare che i prodotti della compagnia possono essere acquistati solo ed esclusivamente dal suo sito ufficiale e che le spedizioni vengono effettuate dagli Stati Uniti d'America (la spedizione internazionale costa 15 dollari).