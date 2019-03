L'elicottero di Fortnite cambia posizione sulla mappa, evento speciale in arrivo?

Nuovi misteri nell'universo di Fortnite: nelle scorse ore, Epic Games ha spostato la posizione dell'elicottero, che non si trova più nella sua "vecchia" posizione a Laguna Languida ma ha cambiato zona, pur rimanendo abbandonato nella giungla.

Non si tratta ovviamente di una casualità, come saprete nell'universo di Fortnite nulla avviene per caso, lo spostamento dell'elicottero dunque ha un fine ben preciso e probabilmente è legato ad un nuovo evento in arrivo, anche se al momento Epic Games tiene la bocca cucita ed il cambiamento in questione è stato notato dalla sempre attivissima community del Battle Royale più giocato del mondo.

Continuando a parlare di leak, nelle scorse ore i dataminer hanno scoperto le opzioni della Modalità Spettatore di Fortnite, non ancora annunciata ufficialmente, nonchè alcuni video relativi alle skin e agli oggetti estetici emersi nel codice sorgente dell'aggiornamento 8.10 pubblicato questa settimana.

Avete già iniziato le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Battle Royale? Su Everyeye.it trovate le guide per completarle tutte in pochi minuti e per trovare la Stella Segreta della Week 3 Stagione 8. Nel frattempo, iniziamo a fantasticare sul nuovo evento legato all'elicottero... cosa vi piacerebbe vedere? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, aspettiamo il vostro parere!