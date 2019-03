L'elicottero di Fortnite si trova a ora a Picco Polare!

Il misterioso elicottero di Fortnite ha continuato il suo giro di perlustrazione e dopo aver vagato per la mappa, nelle scorse ore è arrivato a Picco Polare, apparentemente senza nessun motivi preciso.

Secondo alcune teorie, questo elicottero sarebbe in qualche modo legato ad un nuovo evento di Fortnite che dovrebbe andare a sconvolgere gli equilibri della stagione 8 e che si terrà probabilmente entro poche settimane. L'elicottero è stato avvistato inizialmente nella zona desertica ed ha poi continuato il suo viaggio fino a raggiungere una zona innevata come Picco Polare, l'ipotesi è che il velivolo stia visitando solamente le zone ai bordi della mappa.

Di seguito trovate una mappa aggiornata degli spostamenti dell'elicottero di Fortnite, in attesa di capire quando e come verrà risolto questo mistero. Nelle scorse ore Epic ha svelato la Modalità a Tempo Limitato The Floor is Lava, in arrivo questa settimana, tuttavia appare improbabile che l'elicottero possa essere in qualche modo connesso a questa nuova LTM di Fortnite Battle Royale.

Questa settimana Epic pubblicherà l'aggiornamento 8.20 di Fortnite con tante novità e migliorie, non è escluso che con l'arrivo della nuova patch l'elicottero possa continuare il suo giro turistico per la mappa...