L'emulatore di Switch, RyujiNX, è già in grado di far girare due titoli (a malapena)

Da un paio di mesi a questa parte sta facendo molto parlare di sé RyujiNX, un emulatore di Nintendo Switch programmato in C#. Il team si è lanciato nell'impresa di emulare la console a brevissima distanza dalla sua comparsa sul mercato, praticamente a meno di un anno dal lancio.

La settimana scorsa vennero raggiunti i primi incoraggianti risultati. Alcuni giochi, infatti, risultavano già avviabili, anche se il gameplay era fuori discussione. In breve tempo il team ha compiuto dei progressi anche in tal senso, e due titoli in particolare, Cave Story+ e The Binding of Isaac, sono ora anche in grado di girare. Come potete vedere dai due video allegati in questa pagina, tuttavia, risultano ancora ingiocabili a causa del framerate estremamente ridotto.

In altre parole, non aspettatevi di vedere i titoli di punta come Super Mario Odyssey girare sull'emulatore in tempi brevi, ma si tratta senza dubbio di un importante passo in avanti. Sarà interessante continuare a seguire questo progetto, e scoprire a che punto arriverà il suo sviluppo in futuro. Ciò che è certo, è che hanno cominciato piuttosto in fretta, visto che Nintendo Switch è una console estremamente giovane.

Precisiamo che non vogliamo in alcun modo invogliare alla pirateria, pratica che Everyeye condanna fermamente in ogni sua forma. Questa notizia ha il solo scopo informativo.