L'Eredità della Prima Lama: il secondo episodio arriva in AC Odyssey il 15 gennaio

Il mese di gennaio riserva numerose novità per Assassin's Creed Odyssey. Tra queste, la pubblicazione di "Eredità Oscura", il secondo episodio dell'arco narrativo L'Eredità della Prima Lama.

Al suo interno, prosegue il racconto delle vicende narrate nel primo episodio "Preda". Se non lo avete ancora terminato, vi sconsigliamo quindi di proseguire nella lettura di questa news. Di seguito vi proponiamo infatti la presentazione del nuovo capitolo "Eredità Oscura" così come offerta da Ubisoft sul Sito Ufficiale: "[...] dovrete indagare sul blocco creato dall'Ordine degli Antichi attorno alla città portuale di Acaia. Incontrerete dei cittadini angosciati le cui vite sono minacciate da un feroce comandante conosciuto come "la Tempesta", responsabile del blocco navale. Rubate la più potente arma segreta della Tempesta, aiutate i cittadini a fuggire e distruggete il blocco una volta per tutte... usando la vostra nave! Vi aspetta un'epica battaglia navale nel mar Egeo".

Eredità Oscura sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 15 gennaio. Per potervi accedere, i videogiocatori dovranno ovviamente aver prima terminato il primo episodio dell'Eredità della Prima Lama. Ulteriore requisito sarà l'aver concluso "la serie di missioni a Nasso nell'episodio 7 della storia principale". Infine, il vostro alter-ego videoludico dovrà aver raggiunto almeno il livello 28.



In chiusura, vi segnaliamo che, a partire dal 10 gennaio, è disponibile un nuovo aggiornamento 1.1.2 per Assassin's Creed Odyssey. Quest'ultimo ha introdotto interessanti elementi quali l'Officina di Efesto e l'Aumento di livello dei Nemici.