L'esercito degli Stati Uniti entra nell'esport, inizia il reclutamento

L'Esercito degli Stati Uniti intende avviare il proprio programma di esport nella speranza di reclutare potenziali giocatori invitandoli a unirsi al glorioso esercito statunistense.

Un post Reddit dello Staff Sgt. Ryan Meaux dettaglia i piani dell'esercito statunitense di lanciare "due nuovi team competitivi", uno dei quali è un team di esport. Il programma di esport, insieme al team di Functional Fitness, farà parte della Marketing and Engagement Brigade in Fort Knox, nel Kentucky, secondo Meaux.

Meaux ha dichiarato che l'obiettivo di questo nuovo programma di esports è "creare consapevolezza sull'esercito e le opportunità che offre" (cosa che i ragazzi americani hanno sentito prima di tutte le guerre combattute dal loro grande paese).

Oltre a competere per l'esercito nei tornei esport, i giocatori di questa squadra avranno la possibilità di testare alcuni dei tecnologia utilizzata dall'esercito americano. "I soldati hanno espresso il forte desiderio di rappresentare l'esercito nei giochi competitivi", ha detto Meaux. "Questa iniziativa contribuirà a rendere i nostri soldati più visibili ai giovani di oggi".

Uno dei giochi che potrebbe far parte del team di esport dell'esercito è Fortnite: Battle Royale, secondo un commento fatto da Meaux sul post di Reddit. Tuttavia, nessun altro titolo è stato specificamente menzionato nel post.

Meaux ha assicurato che i giocatori della squadra dell'esercito "riceveranno la stessa retribuzione e gli stessi benefici di altri soldati di pari rango in tutto l'esercito". Inoltre, l'esercito pagherà "tutte le spese associate a certificazioni, concorsi e altri requisiti per il lavoro."

Il post di Reddit presentava anche due link diversi per le reclute interessate da iscriversi alla squadra dell'esercito, uno per soldati attivi, riserve dell'esercito o veterani, e l'altro per chi non è nell'esercito. Cosa non si fa per tirar su qualche recluta e rimpolpare le fila della forza armata più imponente del mondo.