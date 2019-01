L'esport di Heroes of the Storm non è morto: al via iniziative 'amatoriali'

Vi sentite già orfani della scena competitiva di Heroes of the Storm? Meno di un mese dopo lo shutdown di Activision Blizzard, è pronto a partire il primo campionato professionistico “sostitutivo”.

Heroes Lounge, uno dei più grandi siti amatoriali di Heroes of the Storm, ha annunciato che la loro lega pro, la Division S, ha raccolto finanziamenti per più di $ 13.700 nelle ultime settimane, nel tentativo di creare un formato in cui i giocatori, professionisti e non, possono tornare a competere.

Secondo il sito, tutti i partecipanti che supereranno il processo di qualificazione per la lega professionistica (inizierà a febbraio) riceveranno una parte del montepremi che verrà raccolto attraverso la loro campagna di crowdfunding.

Heroes Lounge sta dimostrando che, anche se in un formato più contenuto, la scena competitiva merita di essere sostenuta e dimostra anche l'interesse di giocatori professionisti e della community.

Di recente, un torneo europeo chiamato "EU Nexus Contest" ha permesso alle squadre di tutto il continente di competere. Il primo giorno dell'evento ci sono stati oltre 4.000 spettatori su Twitch. Anche se è un numero limitato rispetto alle decine di migliaia dei precedenti stream di Heroes Global Championship (HGC), il successo di un torneo amatoriale del genere appare incoraggiante per la scena competitiva.

Heroes Lounge sta anche attivamente trattando con "diverse organizzazioni" per garantire il sostegno finanziario del campionato per più stagioni.