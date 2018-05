L'esport è sempre più mediorientale: gli stati arabi avranno una strategia comune

La Arab Esports Federation (AEF) ha stretto un accordo con la società nordamericana Global eSports Resources al fine di sviluppare una rete unica dedicata per gli undici stati membri della federazione.

L'AEF è diretto dal reale saudita Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, che ha affermato in un comunicato stampa che l'accordo servirà a stabilire "regole chiare, diritti e doveri praticati da organizzazioni, giocatori e publisher".

L'accordo vedrà la Global eSport Resources costruire e ideare strategie dedicate per tutti gli undici stati membri dell'AEF. Tra le nazioni rappresentate nell'AEF ci sono l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e la Giordania.

Parte del lavoro del GER sarà quello di creare e sostenere tornei locali tra gli stati membri, oltre a creare un centro di informazioni centralizzato per la federazione per tenere traccia del suo sviluppo. L'accordo tra le due parti non scadrà prima del 2043, il che significa che il GER sarà responsabile dello sviluppo delle infrastrutture e della crescita dell'AEF per un bel po’ di tempo.

Mentre la cara, vecchia Europa è ancora ferma ai blocchi di partenza, salvo poche realtà, in Medio Oriente l’esport sta prendendo velocemente piede e punta a diventare il principale polo attrattivo in brevissimo tempo.

L’Arabia Saudita è nelle prime fasi di sviluppo della sua prima lega di esport, e l'agenzia di investimenti TECOM ha raggiunto un accordo per la costruzione di uno stadio dedicato negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, come parte dell'iniziativa della monarchia per “aumentare l'alfabetizzazione digitale” del regno.

"Avere un pubblico di giocatori che condividono la stessa mentalità in 11 paesi prepara le basi per nuovi modi di pensare, monetizzare e sviluppare il settore", ha scritto il direttore delle attività di GER Jordan Rambis nel comunicato che ha dato ufficialità alla partnership che partirà il mese prossimo. "L'HUB ci permetterà di creare un ecosistema unico in grado di funzionare in modo coeso per soddisfare tutte le esigenze online dei giocatori".

L'esport del futuro parlerà sempre più arabo?