L'esport e lo sport coesistono: il ministro dello sport russo promette pieno supporto

Gli esport non sostituiranno gli sport tradizionali ma prospereranno al loro fianco, almeno secondo il ministro dello sport russo Pavel Kolobkov.

Lo scorso fine settimana il ministro ha parlato di esport durante il proprio intervento all'International Economic Forum di San Pietroburgo. Al Forum era presente per la prima volta in assoluto un panel dedicato esclusivamente agli esport in cui Kolobkov è intervenuto al fianco del segretario generale della Federazione russa di esport, Emin Antonyan, e ad altri ospiti attivi nello sport e nella scena esport russa.

In Russia l'esport ha già guadagnato un'autonoma dignità ed è pienamente riconosciuto dalle istituzioni. Kolobkov ha ribadito che la volontà del governo è quella di lavorare con l'industria degli esport per regolamentarne lo sviluppo in Russia.

La sfera d'influenza dell'esport si sta sviluppando molto rapidamente e il governo deve ovviamente intervenire per porre dei limiti legali. "Abbiamo avuto una lunga discussione e credo che abbiamo fatto la scelta giusta, perché non importa se il governo o qualcun altro riconosce gli esport come sport tradizionali", ha detto Kolobkov. "...il nostro compito è regolarlo e mettere dei limiti legali, permettergli di svilupparsi sotto il nostro controllo".

La Federazione russa di esport è stata creata nel 2000 come sistema per regolamentare il gaming competitivo. La Russia ha ufficialmente riconosciuto gli esport come sport ancora nel 2001 ma, da allora, non si è più fatto molto. Nel 2016, però, agli inizi del boom, gli esport sono tornati a esser nuovamente considerati dal governo.

"Sono favorevole a che gli esport convivano con lo sport tradizionale", ha detto Antonyan durante il suo intervento. “Non sono in competizione; dovremmo prendere il meglio degli uni e degli altri e lavorare per il bene degli appassionati e degli atleti".

Il dibattito sul riconoscimento del gaming competitivo si sta via via intensificando in tutto il mondo e le posizioni sono tra le più disparate. Addirittura, in alcuni casi (come in Spagna o in Germania), l'esport è addirittura entrato come argomento di discussione nei palazzi del potere.

Prima che l'esport possa essere riconosciuto dalle massime istituzioni sportive ed entrare ufficialmente nel circuito olimpico, comunque, risulta necessario un intervento legislativo che possa regolamentare il movimento.