L'eSport è stato classificato come sport tradizionale in Finlandia

In Finlandia l'eSport è stato riconosciuto ufficialmente come uno sport tradizionale: la notizia è stata diffusa dall'ufficio finlandese degli Affari Europei, Cultura, e Sport, confermando che il governo del paese scandinavo si impegnerà a sostenere economicamente le competizioni elettroniche.

"Gli sport elettronici sono molto più popolari di quanto pensi la gente. Gli eSport sono diventati un fenomeno popolare e sempre più importante, oltre che una manifestazione globale in continua crescita. L'eSport adesso è trattato come sport tradizionale in senso amministrativo, anche se non voglio sminuire l'importanza degli sport tradizionali." dichiara Sampo Terho, Ministro degli Affari Europei, Cultura, e Sport finlandese.

Si tratta indubbiamente di un riconoscimento molto importante per gli eSport, oltre che un primo passo fondamentale per la diffusione delle competizioni elettroniche a un livello più popolare. Come sottolineato da Sampo Terho, riconoscere gli eSport come attività sportiva tradizionale implica l'impegno finanziario del governo a sostenere le competizioni anche in termini amministrativi, devolvendo dei fondi per favorirne la pratica e la diffusione tra i giovani della Finlandia.

