L'evento di Nobiluova sbarca su Hearthstone con una nuova rissa e carte dorate in regalo

La festa di Nobiluova, festeggiata da anni all'interno del famoso mmorpg World of Warcraft, è pronta a sbarcare su Hearthstone portando con sé una rissa quanto mai colorata, tante sorprese e carte dorate.

Nobiluova è stata celebrata fin dai tempi antichi dalle razze dell'Alleanza e recentemente è stata adottata anche dai membri dell'Orda. Durante questo festoso evento i signori e i nobili di ogni razza nascondono monete, dolciumi e a volte veri e propri tesori all'interno di speciali uova, dipinte con motivi floreali. Le uova vengono poi nascoste nelle città principali e i cittadini si cimentano nella ricerca. Blizzard a partire da quest'anno del corvo, intende celebrare l'avvento della primavera portando all'interno di Hearthstone questa festività che senza dubbio è tra le più colorate e gioiose di sempre.

Questo grande evento celebrato già dai tempi di Warcraft 3 con l'originale scenario "Funny Bunny's Easter Egg Hunt" e inserito successivamente in World of Warcraft con delle divertenti missioni è pronto a farsi strada nella cupezza di Boscotetro.



Nobiluova è quindi pronta ad addobbare l'intera locanda e, se vi connetterete durante questi festeggiamenti, verrete subito caldamente accolti con due carte dorate in regalo: Il Rubauova e l'Uovo di Gigantosauro!

In aggiunta, oltre a delle divertenti emote a tema sarà disponibile una nuova e quanto mai originale rissa settimanale in cui dovrete..dipingere delle uova. A ogni turno comparirà un uovo e rispettivamente si dovranno usare le pitture speciali nella propria mano per dipingerle tutte. Ogni colore andrà ad applicare un beneficio diverso e, all'inizio del turno successivo, le vostre uova si schiuderanno andando a rivelare il loro fantastico contenuto.

Hearthstone vi aspetta quindi a partire dal 9 maggio alle ore 22:00 ora italiana, al 14 maggio alle ore 06:00 con la rissa Uova, venite tutte qua!.



Non perdetela!