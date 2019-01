L'evento di presentazione di Mortal Kombat 11 commentato su Twitch stasera dalle 19:15

Questa sera a partire dalle 19:30 Warner Bros toglierà i veli al suo nuovo picchiaduro durante l'evento Mortal Kombat 11 The Reveal, in diretta da Londra e trasmesso anche su Twitch. Per l'occasione, commenteremo lo show sul nostro canale.

Dalle 19:15 Alessandro Bruni e SchiacciSempre saranno in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it per trasmettere e commentare l'evento di reveal del nuovo Mortal Kombat, in questa occasione gli sviluppatori di NetherRealm Studios mostreranno per la prima volta il gameplay del gioco e sveleranno dettagli sulla storia e sul roster, che vedrà Scorpion come rappresentate e volto di copertina.

MK11 uscirà il 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, anticipato da una beta in programma a marzo. Per saperne di più non vi resta che seguire l'evento Mortal Kombat 11 The Reveal, sintonizzatevi su Twitch nel tardo pomeriggio per tutte le novità e gli aggiornamenti sul ritorno di uno dei picchiaduro più amati e popolari di sempre.