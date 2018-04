L'evento The Colosseum di Roma ospiterà i tornei dei migliori titoli picchiaduro

L’evento The Colosseum - Spring 2018 si svolgerà a Roma il 12 e 13 maggio e ospiterà i tornei internazionali di Street Fighter V Arcade Edition, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ e Dissidia: Final Fantasy NT.

Il torneo di Street Fighter V: Arcade Edition verrà commentato da due nomi storici della community italiana, ovvero Antonello Gaeta, aka SchiacciSempre, che avete ampiamente imparato a conoscere durante le trasmissioni di Everyeye Live, ed Emiliano Dominici aka Kaino. I caster del torneo di Tekken 7, tappa italiana del Tekken World Tour, saranno invece Pietro Virgilio (aka Peterlawi) e Simone Ceccarelli (aka Evildice). La ricchissima giornata di domenica 13 maggio, dedicata alle Top 8 di tutti i tornei del The Colosseum, verrà presentata da Simone Trimarchi, giornalista, giocatore, caster e divulgatore esportivo.

Nei giorni scorsi sono anche stati presentati i quattro team VIP che parteciperanno alla Top 8 a squadre di Street Fighter V Arcade Edition (tutti i qualificati alla Top 8 riceveranno un arcade stick Panthera offerto da Razer):

Team Fnatic Ares, composto da Ares.RB|Luffy, Fnatic|Akainu e Fnatic|Zera;

Team Belgium, composto da Epsilon|Takamura, Epsilon|CCL ed Epsilon|Keftaroz;

Team VFL, una squadra tutta italiana composta da Fabio Zaniol (aka Buster) Wolf), Massimiliano Bauducco (aka Jotaro) e Giuseppe Russo (aka Tyson);

Team UKs Got Talent, composto da Sean Dench (aka Imstilldadaddy), Broski e xL_Hurricane.

Il poster ufficiale è stato realizzato da Walter Baiamonte, artista già responsabile di molte locandine per l'evento. Potete ammirarlo in tutto il suo splendore in fondo alla notizia. The Colosseum - Spring 2018 ha inoltre ricevuto il patrocinio della Fita - Federazione Italiana Taekwondo, a opera del Presidente Angelo Cito, il primo passo di una collaborazione che, con il tempo, potrebbe garantire risultati importantissimi per l'eSport in Italia.

Per tutte le info e il regolamento dettagliato dei quattro tornei vi rimandiamo alla pagina ufficiale di The Colosseum - Spring 2018.