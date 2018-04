L'ex leader di Crystal Dynamics si unisce a Microsoft e anticipa novità in arrivo all'E3

Microsoft Studios, la divisione del colosso di Redmond dedita allo sviluppo di videogiochi, ha ufficialmente annunciato di aver assunto Darrell Gallaggher, ex leader di Crystal Dynamics ed impegnato negli ultimi anni sul reboot della serie di Tomb Raider.

"Sono entusiasta di accogliere Darrell Gallaggher alla guida del team esecutivo di Microsoft Studios", questo il commento di Matt Booty, al capo di Microsoft Studios. "Ansioso di diffondere più informazioni all'E3".

"Contento di essere entrato a far parte del team!", ha invece esordito Gallagher. "All'E3 ci saranno belle novità". Sembrerebbe plausibile a questo punto pensare che l'arrivo di Gallagher sia legato ad un progetto che sarà svelato durante l'attesissima fiera losangelina che si terrà il prossimo mese di giugno. Vi consigliamo dunque di continuare a seguire le nostre pagine, in quanto non mancheremo di aggiornarvi su tutte le eventuali informazioni al riguardo.

Nel corso della sua carriera, Gallagher ha ricoperto ruoli in altre aziende di prestigio, quali Sony, Rockstar, THQ, Square Enix, e Activision.