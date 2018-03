L'FC Barcelona prenderà parte al campionato eSport di Konami e eFootball.Pro

annuncia che l'FC Barcelona sarà il primo club calcistico a prendere parte al campionato, la competizione eSport organizzata dae da. I blaugrana parteciperanno con un team di giocatori professionisti che sfiderà le rappresentative di altri club europei che verranno presto annunciati.

"Siamo orgogliosi di partecipare a questa Competizione" ha dichiarato il Vice Presidente del Marketing e della Comunicazione di FC Barcelona, Manel Arroyo: "Il Barca segue con estremo interesse il fenomeno degli eSports. FC Barcelona, per tenere fede al suo spirito innovativo, ha deciso di fare il suo esordio nel mondo degli eSport assieme ai migliori partner possibili: Konami ed eFootball.Pro. Siamo certi che questa competizione avrà molto successo tra i fan del Barcellona di tutto il mondo così come tra gli appassionati di eSport".

Gerard Pique, fondatore di eFootball.Pro ha dichiarato: "Come giocatore del Barcellona sono felice che il mio Club abbia deciso di fare il suo esordio nel mondo degli eSport e di prendere parte a un progetto così innovativo realizzato con la collaborazione di Konami. Il Barca porterà sicuramente valore aggiunto alla competizione e sono sicuro che darà del filo da torcere a tutte le altre squadre. Come fondatore di eFootball.Pro posso dire che siamo orgogliosi di iniziare insieme al Barcellona questa nuova avventura nel mondo digitale e li aiuteremo a crescere in questa disciplina dove sono certo che presto avranno tantissimi fan come negli altri sport".