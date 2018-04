L'FPS western Sky Noon sta per arrivare su Steam in Closed Beta

Il team di sviluppo Lunar Rooster sta per portare il suo Sky Noon, l'FPS in salsa western che strizza l'occhiolino allo stile steampunk, su Steam con una closed beta disponibile dal 19 al 23 aprile.

Se volete provare il gioco non vi rimane che iscrivervi al canale Discord ufficiale del titolo ed autorizzare di conseguenza il bot a generare una chiave per voi tramite le istruzioni riportate a questo indirizzo. L'invio delle key verrà effettuato mantenendo l'ordine di iscrizione, quindi chi si è iscritto per primo riceverà le prime chiavi.

La veste grafica di Sky Noon è molto particolare, ed è l'aspetto che caratterizza al meglio il gioco, un misto tra lo stile western e lo steampunk molto ben riuscito. Per quanto riguarda il gameplay invece molte delle scene presenti nel trailer ricordano il compianto LawBreakers di Cliff Bleszinski, che forse ha sofferto troppo la concorrenza di altri titoli come PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite. La maggior parte delle "kill", come potete vedere dal video, vengono effettuate spingendo gli avversari fuori dall'arena di gioco attraverso l'uso di armi ad aria compressa: una meccanica non certo innovativa ma che potrebbe lo stesso regalare ore ed ore di divertimento.

Voi cosa ne pensate di questo titolo? Vi ispira? Ce la farà secondo voi a farsi strada in un mercato già saturo di titoli FPS, magari anche molto più curati tecnicamente?