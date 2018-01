L'Hearthstone Championship Tour 2018 girerà il mondo: ecco i cambiamenti agli eventi

Manca ormai una settimana all'inizio della fase finale della Coppa del Mondo di Hearthstone di Amsterdam. Nel 2018, l'(HCT) farà il giro del mondo. Quest'anno i tornei di Hearthstone arriveranno anche nelle grandi città del globo.

I Tour Stop avranno diversi formati, ma con due cose in comune: Hearthstone a livelli competitivi e luoghi esotici. Ci saranno due tipi di Tour Stop a cui sarà possibile iscriversi.

Grand Prix

I Grand Prix Tour Stop richiederanno un minimo di 128 giocatori sul posto e potrebbero svolgersi in formato svizzero o a doppia eliminazione. I partecipanti dovranno in questo caso coprire le spese di viaggio e alloggio per i Grand Prix Tour Stop.

Online to Offline

Gli Online to Offline Tour Stop avranno un minimo di quattro fasi online da 256 giocatori, che porteranno a playoff offline con 16 partecipanti. Almeno una fase online verrà riservata a specifiche sotto-regioni competitive (America Latina, Sud-est asiatico, Taiwan, ecc.) nelle quali il Tour Stop si sta svolgendo. Due fasi online saranno dedicate alla regione competitiva in cui si tiene il Tour Stop, mentre l'ultima fase online sarà di carattere globale. L'Europa non avrà alcuna fase sotto-regionale, bensì tre fasi regionali e una globale.

Gli organizzatori del torneo, in questo caso, copriranno le spese di viaggio e alloggio per i giocatori che si qualificheranno ai playoff. I giocatori che si iscrivono a fasi alle quali non possono partecipare per via delle restrizioni (in base al paese di residenza del loro account Blizzard Battle.net) verranno esclusi dal torneo.

La prima tappa dell'HCT si terrà nella vecchia Europa, a febbraio. La data e il luogo sono ancora da definire, ma siamo sicuri che ci attenderà una grande stagione competitiva.