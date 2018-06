L'Hearthstone Championship Tour a Luglio farà tappa in Italia con il Tour Stop di Varese!

EVox ha annunciato che l'Hearthstone Championship Tour farà tappa in Italia con un Tour Stop dedicato, un montepremi complessivo di 25.000 Dollari e ben 191 Punti HC validi par la classifica competitiva.

L’evento verrà interamente trasmesso in streaming in diverse lingue e, si disputerà dal 6 all’8 Luglio, nel palazzetto della Pallacanestro Varese, il “Pala2A”.

Ecco come verranno scanditi i tre giorni dell'evento:

6 luglio: round svizzeri dall'1 al 4, dalle 13:00 alle 22:00;

7 luglio: round svizzeri dal 5 al 9, dalle 11:00 alle 22:00;

8 luglio: playoff Top 16, dalle 11:00 alle 22:00.

La realizzazione dell’ avvenimento è affidata ad Evox, società leader nella realizzazione di eventi internazionali. I partner dell’evento sono invece: Zotac, Blizzard, Samsung, Nvidia, Twitch e Internet One.

L'HCT Italy Tour Stop è un torneo nel quale i giocatori partecipano con il proprio dispositivo: 512 giocatori si affronteranno in un tabellone in formato svizzero, per poi giungere ai playoff (da 16 giocatori) a eliminazione diretta.

Tutti i match saranno giocati al meglio delle cinque partite in formato Conquista con un ban. L'elenco dei mazzi sarà pubblico e la gestione del torneo si svolgerà attraverso la popolare piattaforma Battlefy. Tutte le partite si svolgeranno sul server europeo.

Per informazioni su come acquistare i biglietti (il prezzo si attesta sulle 60€) oppure per iscrivervi come giocatori, potete consultare la pagina ufficiale dedicata sul sito eVox.