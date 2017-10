, software house che annovera fra le sue fila sviluppatori che hanno lavorato a, ha annunciato chesarà disponibile sua partire dal 31 ottobre, al prezzo di 14.99 dollari.

Perception è un'avventura horror in prima persona caratterizzata da una forte componente narrativa, in cui indosseremo i panni di Cassie Thornton, una donna non vedente che sfrutta il proprio udito sopraffino e le proprie percezioni al fine di scoprire il mistero di una tenuta abbandonata che tormenta i suoi sogni. Il gioco è già disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC, sulle nostre pagine trovate la recensione a cura di Andrea Dresseno.