L'horror Rise of Insanity arriverà su Nintendo Switch nel terzo trimestre del 2018

Nella giornata di oggi SimFabric ha annunciato di essere al lavoro sul porting per Nintendo Switch di Rise of Insanity, horror psicologico che trae ispirazione da film cult del genere come The Shining e L’esorcista.

Rise of Insanity sarà lanciato sulla console ibrida della Grande N nel corso del terzo trimestre del 2018, mentre è già disponibile su PC (via Steam). Purtroppo l’horror di SimFabric non è stato accolto molto calorosamente dalla stampa videoludica internazionale, e anche sulle pagine di Everyeye il nostro Daniele D’Orefice ha bocciato il titolo valutandolo con un 4.5. Di seguito potete leggere il commento finale della recensione: “È un “no” perentorio il nostro giudizio su Rise of Insanity. Il titolo di Red Limb si sforza tanto per sembrare speciale, ma così facendo dimostra solo la sua banalità. Accoglie delle sequenze che vogliono apparire “poetiche” o “d’atmosfera”, l’impressione, tuttavia, è che siano state imbastite dopo un lancio di dadi. La trama è forzosamente intricata, e scomoda nomi e nomuncoli per creare un’appiccicosa ragnatela d’incomprensioni. Siamo insomma di fronte ad un guazzabuglio di trovate triviali al limite del manierismo spinto, che fanno di Rise of Insanity solo un altro horror insipido che affolla i virtuali saloni di Steam”.