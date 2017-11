L'IeSF sigla una partnership con l'università turca Bahçeşehir

Lae l'(BAU) hanno firmato una dichiarazione d'intenti "".L'IeSF continuerà i propri "".

L'annuncio fa seguito alla fine del secondo vertice esecutivo IeSF Global Esports tenutosi a Busan, in Corea del sud.

La BAU è la seconda università a unirsi con una partnership ufficiale all'IeSF, la quale ha firmato un'altra dichiarazione con l'Università di New Haven nel Connecticut, circa tre mesi fa.

L'università turca una delle più grandi strutture universitarie in Europa. Più di 17.000 studenti studiano negli otto dipartimenti universitari di Istanbul, mentre l'Ateneo può contare anche su altri otto campus fuori dalla Turchia: tre negli Stati Uniti, due in Germania, uno in Canada, uno in Italia e uno a Hong Kong.

L'IeSF continuerà a cercare collaborazioni con le istituzioni accademiche. Accanto a BAU e UNH, è stato firmato anche un accordo con la International Sports Federation, per collaborare alla creazione di regole e linee guida per gli studenti-atleti durante l'organizzazione di eventi congiunti.

L'IeSF cercherà di espandersi ulteriormente in futuro, cercando nuove collaborazioni in seno alle università e perseguendo i suoi sforzi "per sviluppare e promuovere gli eSport".