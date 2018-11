L'IGDA esorta l'industria videoludica a regolamentare l'uso delle loot box

Dopo il caso Star Wars Battlefront 2, il tema delle loot box è divenuto uno degli argomenti più delicati da trattare all'interno del mondo videoludico.

L'International Game Developers Association (IGDA) ha ora esortato la comunità intera dei creatori di videogiochi a regolamentare l'utilizzo delle loot box. Agire da sé, dichiara l'organizzazione, è molto più intelligente ed efficiente che attendere che siano gli enti governativi dei vari Paesi a farlo.

"I drop casuali sono una meccanica ben consolidata ed un modo per variare i premi dati ai giocatori e continuare a tenerli coinvolti", le parole dell'Executive Director Jen MacLean. "Ma quando un giocatore effettua un acquisto con denaro reale per un oggetto randomico - una loot box - corriamo il rischio di infrangere le leggi sul gioco d'azzardo.

Le regolamentazioni non sono sempre chiare, e molte persone hanno notato che spesso le loot box sono paragonabili a delle semplici versioni digitali di carte da gioco collezionabili, ma non possiamo ignorare il fatto che i videogiochi si trovano sempre più sotto analisi e creano sempre più preoccupazione a causa della loro natura immersiva".

Per migliorare la situazione, l'IGDA propone una triplice soluzione: escludere i bambini dal mercato delle loot box; mettere ben in chiaro quali sono le probabilità di vincere un determinato oggetto; ed avviare una campagna educazionale che consapevolizzi i giocatori dei controlli parentali disponibili.

"Non prendendo decisioni significative in qualità di industria e community di sviluppatori di videogiochi per auto-regolare il modo in cui funzionano le loot box, corriamo il serio rischio che gli enti governativi di tutto il mondo lo faranno al posto nostro, andando magari a varare leggi molto restrittive che potrebbero impattare su qualsiasi elemento casuale nei giochi. Offro il mio consiglio agli sviluppatori e ai responsabili del business interattivo: precisare il mondo in cui le loot boox vengono utilizzate è contemporaneamente la cosa più giusta e più intelligente da fare per l'industria videoludica globale".