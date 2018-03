L'incidente di Uber, il bug di iOS 11 e le rimodulazioni di Vodafone. Le top news tech

La giornata di ieri, per il mondo tech, è stata senza dubbio dominata dalla notizia riguardante lo spiacevole incidente che ha visto protagonista una vetturache ha investito una donna provocandone la morta. Una prima assoluta per il settore.

Auto a guida autonoma di Uber investe un pedone e muore

Non possiamo che partire dalla spiacevole notizia che ha come protagonista la vettura di Uber che è stata oggetto di uno spiacevole incidente.

Come ampiamente discusso su queste pagine nella giornata di ieri, l'incidente si è verificato a Tempe, Arizona, dove una vettura a guida autonoma della famosa compagnia di carsharing ha investito una donna che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe spuntata all'improvviso in mezzo alla corsia, rendendo vano qualsiasi tentativo di rianimazione. Trasportata in ospedale, la donna infatti è morta qualche ora dopo, segnando uno spiacevole precedente per il settore.

Uber ha immediatamente sospeso tutti i test per le vetture autonome. Immediata è arrivata la dichiarazione di un portavoce, il quale ha affermato che "i nostri pensieri vanno alla famiglia della vittima. Stiamo collaborando pienamente con le autorità locali nelle loro indagini per fare chiarezza sull'incidente".

Il bug di iOS 11 finisce in una pubblicità

Che iOS 11 fosse una delle versioni più buggate del sistema operativo di Apple era già nota.

Di recente, però, uno di questi è accidentalmente finito in una pubblicità di iPhone X, che ha ad oggetto il sistema di sblocco del dispositivo con il Face ID.

Nello specifico, si tratta di un bug che mostra accidentalmente l'intero contenuto di un messaggio ricevuto su iMessage nella nuvoletta di notifica. Il bug è stato notato da Benjamin Mayo di 9to5mac che, addirittura, l'aveva già segnalata ad Apple.

Rincari fino a 2 Euro per i clienti Vodafone

Spiacevole novità per i clienti Vodafone, che ha annunciato una nuova rimodulazione per coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile o un numero a rete fissa.

A partire dal 10 Giugno e Luglio, infatti, al fine di "garantire la quantità dei servizi legata agli investimenti della rete", l'operatore telefonico ha deciso di aumentare il canone mensile per una cifra variabile tra 1,50 e 2 Euro. Gli utenti ovviamente riceveranno il classico messaggio informativo e potranno esercitare il recesso gratuitamente nei 30 giorni successivi.

Il periscopio sottomarino controllato con un joypad

La Marina Militare degli Stati Uniti ha ordinato il nuovo USS Colorado SSN 788, un nuovo sottomarino che includerà un periscopio controllato con un joypad dell'Xbox 360.

La scelta di puntare su questo tipo di prodotto è da imputare al fatto che il controller della famosa console Microsoft è familiare a molti dei comandati che saliranno a bordo del sottomarino. Chiaramente, il resto sarà controllato attraverso un normale controller.

L'eredità di Stephen Hawking

Prima di morire, Stephen Hawking ha lasciato in eredità un importantissimo studio, che affronta una parte della teoria dei buchi neri che prima d'ora era rimasta praticamente inesplorata e riguarda la possibile esistenza di altri universi oltre al nostro. Una testimonianza incredibile che potrebbe radicalmente cambiare il modo attraverso cui concepiamo l'universo.