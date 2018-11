L'incontro MMA tra Chuck Liddell e Tito Ortiz III visibile in diretta su PS Store

Nella notte di domenica 25 novembre, Sony lancerà il primo live event a pagamento su PlayStation Store: si tratta di un incontro di MMA tra Chuck Liddell e Tito Ortiz III.

L’incontro avrà luogo alle 02.30 (ora italiana) di domenica 25 novembre, ma sarà possibile vederlo in modalità catch up fino alle 08.00 di lunedì. La visione dell'evento costa 10 euro per tutti, con uno sconto per gli utenti abbonati a PlayStation Plus del 10% (che porta il prezzo a 9 euro).

Per tutte le informazioni sulla funzionalità Live Event di PlayStation 4, vi invitiamo a consultare le FAQ a questo indirizzo.