L'insider Tidux rivela l'esistenza di un nuovo Socom per PS4

La serie Socom è ferma dall'ormai lontano 2011, anno di lancio di Socom 4 Special Forces per PlayStation 3. Zipper Interactive ha lavorato successivamente su MAG fino al 2012, anno di chiusura dello studio. Il brand Socom però sembra essere sul viale del ritorno...

Secondo quanto riportato da Tidux, attualmente un nuovo gioco di Socom sarebbe nelle prime fasi dello sviluppo, non è chiaro però quale team si stia occupando di questo progetto. L'insider aggiunge al Tweet gli hashtag PS4 e PS4 Pro, facendo quindi intuire che il gioco sia previsto per l'attuale console Sony e non per PlayStation 5, sebbene allo stato attuale sia impossibile escludere a priori questa ipotesi.

Come emerso nei mesi scorsi, Sony ha ancora una esclusiva PlayStation 4 da annunciare e lanciare prima di concentrarsi su PS5, in tanti hanno fatto il nome di Bloodborne II ma a questo punto non è improbabile che l'esclusiva misteriosa possa essere il nuovo Socom, anche se, ribadiamo, si tratta solamente di speculazioni e congetture non supportate da riscontri ufficiali di alcun tipo.