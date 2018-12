L'italiano Ettorito è il Campione Europeo della PES League 2019 Season 1

Questo weekend si sono disputate a Liverpool le European Regional Finals della PES League 2019 che hanno visto la partecipazione dei 16 più forti giocatori europei della specialità 1v1 e dei migliori 4 team della modalità Co-Op.

L’italiano Suprema_Ettorito (il cui vero nome è Ettore Giannuzzi) si è aggiudicato il titolo di Campione Europeo della PES League 2019 Season 1 sconfiggendo in finale S-Venom con il risultato di 4-0. Questa vittoria garantisce al campione italiano un posto nelle World Finals della PES League 2019 che si terranno la prossima estate. Il torneo di Liverpool ha visto trionfare il giocatore pugliese anche nel torneo CO-OP con il team Broken Silence che con questa vittoria si è garantito, assieme ai suoi compagni, il diritto di partecipare alle World Finals della PES League 2019anche in questa specialità.

Suprema_Ettorito dopo la vittoria ha dichiarato: “Vincere qui a Liverpool il titolo di Campione Europeo della PES League 2019 mi ha regalato una gioia incredibile, non vedo l’ora di difendere il titolo vinto l’anno scorso alle World Finals.”

A partire da questa stagione la PES League presenta un formato rinnovato, che vede una prima fase di qualificazione online seguita da finali nazionali che determinano quali giocatori andranno a rappresentare la propria nazione nelle finali continentali. Questo nuovo formato garantisce che ogni paese venga rappresentato dai più forti giocatori di PES 2019. Un’altra importante novità introdotta in questa stagione riguarda il regolamento dei premi in denaro per i giocatori che partecipano alle finali continentali e mondiali con i premi che si basano anche sul numero di partite giocate. Le Worlds Finals ella PES League 2019 si terranno questa estate e vedranno sfidarsi i migliori giocatori della Season 1 e della Season 2, il titolo in palio sarà quello di miglior giocatore di PES 2019 del mondo.