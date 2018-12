Il nuovo diario di sviluppo di DiRT Rally 2.0 mostra le ultime novità introdotte

Codemasters ha pubblicato un nuovo Dev Insight di DiRT Rally 2.0, focalizzato sui miglioramenti apportati al gioco, sin dal lancio di DiRT Rally. Nel nuovo trailer Ross Gowing e Jon Armstrong parlano dei miglioramenti apportati alle auto, alle location e al modo in cui i nuovi modelli di pneumatici interagiscono con le superfici stradali.

Codemasters ha inoltre annunciato la Steelbook di DiRT Rally 2.0, disponibile per coloro che effettueranno il pre-order presso retailer selezionati. Il design della Steelbook è un omaggio alla cover di Colin McRae Rally 2.0 e presenta il caratteristico colore turchese e il carattere minimalista presente nei negozi 18 anni fa. Il Senior Graphic Designer di Codemasters, Dave Alcock, ha lavorato sia al design originale sia a quello della Steelbook di DiRT Rally 2.0: "Realizzando questo packaging, ho avuto uno straordinario senso di déjà vu, ed è bello vedere che è ancora attuale. Il design della Steelbook è moderno ed elegante come nel 2000: la resa finale è molto bella!'

Ross Gowing, Chief Games Designer ha dichiarato a proposito della Steelbook: 'È una grande citazione alle origini dello studio e ci ricorda tutti i sorprendenti parametri di qualità che Codemasters ha sempre sostenuto.' Colin McRae Rally 2.0 è stato pubblicato nel luglio del 2000, due anni dopo l'uscita dell'originale Colin McRae Rally del 1998. Il titolo era in cima alle classifiche nel Regno Unito e ha ottenuto il plauso della critica da parte di IGN, che ha affermato: "In ogni singolo modo, CMR 2.0 schiaccia semplicemente la concorrenza ... Codemasters ancora una volta ha creato il miglior gioco di rally sul pianeta con Colin McRae Rally 2.0."

DiRT Rally 2.0 offre ai giocatori la collezione di auto da rally più iconiche mai realizzate e i tracciati più impegnativi del mondo, in un'autentica ricreazione dello sport del mondo reale. DiRT Rally 2.0, il gioco ufficiale della FIA World Rallycross Championship presentato da Monster Energy, sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, martedì 26 febbraio 2019. I giocatori che effettuano il pre-order dell'edizione Deluxe riceveranno l'early access al gioco il 22 febbraio insieme ai primi due season pass, post uscita, quando saranno disponibili.