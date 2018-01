L'Ombra della Guerra: ecco il cinematic trailer del DLC "La Spada di Galadriel"

Durante un recente livestream dedicato al gioco,hanno mostrato pubblicamente il cinematic trailer de "", DLC che andrà ad espandere la base narrativa de

In questa espansione vestiremo i panni di Eltariel, guerriera alleata di Talion e Celebrimbor, che abbiamo invece controllato durante l'avventura principale. Come è possibile evincere dal titolo del DLC, avremo inoltre occasione di incontrare Galadriel, personaggio ben noto ai fan della saga cinematografica de Il Signore degli Anelli, anche qui interpretato da Cate Blanchett. A causa della presenza di spoiler, vi raccomandiamo di non visionare il trailer in caso non aveste ancora completato la campagna principale del gioco.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.