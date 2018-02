L'Ombra della Guerra: 'La Spada di Galadriel' arriva domani insieme a una nuova patch

Come annunciato da La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra riceverà il suo nuovo DLC La Spada di Galadriel nella giornata di domani insieme a un nuovo update gratuito per tutti gli utenti.

In questo nuovo DLC dedicato alla storia si vestiranno i panni di Eltariel dopo gli avvenimenti raccontati nella Campagna principale, approfondendo ulteriormente la base narrativa dell'avventura. Come si può evincere dal titolo, inoltre, si avrà l'occasione di incontrare Galadriel in persona, un volto sicuramente molto familiare per i fan del Signore degli Anelli e dell'universo tolkieniano.

Per quanto riguarda l'aggiornamento gratuito, invece, tutti gli utenti potranno scaricare la patch 10 de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, update che mira a perfezionare il Nemesis System, migliorare la Photo Mode e risolvere una serie di bug: a questo indirizzo trovate il changelog completo dell'update.