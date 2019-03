L'Open Beta di Space Junkies ha inizio il 21 marzo: tutti i dettagli

Ubisoft annuncia che la fase open beta di Space Junkies, il frenetico sparatutto arcade in realtà virtuale, si svolgerà dalle 18:00 del 21 marzo alle 12:00 del 24 marzo su PlayStation VR, e dallo stesso giorno fino alle 12:00 del 25 marzo su Oculus Rift, HTC Vive e Windows Mixed Reality

L’open beta darà ai giocatori l’opportunità di provare Space Junkies gratuitamente poco prima del lancio ufficiale del gioco, fissato per il 26 marzo 2019. La open beta offrirà la stessa esperienza del gioco completo, e includerà quattro modalità PvP giocabili in diverse mappe ciascuna diversa dall'altra, nei panni di personaggi dotati di caratteristiche di uniche.

Per la prima volta i giocatori che sono in possesso di PlayStation VR e i giocatori PC avranno l’occasione di scontrarsi o di unirsi in team per competere tra loro, grazie al supporto completo al cross-play disponibile durante l’open beta e al lancio tra i dispositivi per la realtà virtuale PSVR, Oculus Rift, HTC Vive e Windows Mixed Reality.

Sviluppato da Ubisoft Montpellier, Space Junkies è uno sparatutto arcade su jetpack concepito esclusivamente per la realtà virtuale. Il titolo offre un’esperienza multiplayer frenetica ambientata in arene spaziali tridimensionali, e sfrutta appieno la tecnologia VR per immergere i giocatori in intensi scontri a gravità zero. Space Junkies riceverà costantemente nuovi aggiornamenti dopo l’uscita, tra cui nuove modalità, mappe, armi e oggetti di personalizzazione.